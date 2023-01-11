Январь, 11 в 11:41

С началом полномасштабной войны в Украине была объявлена всеобщая мобилизация.

В украинском законодательстве существует термин: бронирование военнообязанных во время войны. Он означает, что компания или фирма может бронировать своих работников. Это, в свою очередь, предоставляет им отсрочки от мобилизации.

В связи с недавно принятым постановлением Кабмина, воинский учет мужчин теперь будет проводиться и за рубежом.

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В 2023 году ряд обязанностей по учету украинцев возложили на дипломатические учреждения Украины за рубежом. Они должны уведомлять таких граждан о начале очередного призыва и способствовать их возвращению в Украину.

Факты ICTV узнавали, может ли зарубежная компания забронировать мужчину в Украине.

Бронирование военнообязанных: может ли это сделать иностранная компания

Разобраться в этом вопросе Фактам ICTV помог юрист и адвокат Ростислав Кравец. По его словам, зарубежные компании действительно могут бронировать украинцев, достигших призывного возраста и подлежащих мобилизации.

— То есть иностранные компании могут обращаться с запросами о бронировании своих украинских работников. Однако нужно сразу предупредить, что шансы на удовлетворение такого обращения очень малы, — говорит эксперт.

Впрочем, эксперт добавляет, если иностранная компания имеет стратегический характер, связана с соответствующими структурами или влияет ли на украинское правительство, то шансы на удовлетворение решения о бронировании украинца вполне высоки.

— Если говорить о какой-то обычной компании, которая просто работает, я сомневаюсь, что правительство удовлетворит это ходатайство относительно бронирования лица, — добавляет Кравец.

Юрист добавляет, что бронирование работника происходит не более чем на шесть месяцев. Поэтому каждые шесть месяцев бронирование нужно продолжать и доказывать, что конкретный человек очень нужен на рабочем месте.

Куда обращаться иностранной компании для бронирования лица

— В таком случае необходимо будет обращаться в МИД. А МИД будет обращаться в Министерство экономики, где будет выдана соответствующая справка о бронировании военнообязанного украинца, — говорит Кравец.

Также юрист напоминает, что бронировать можно не всех работников. Военнообязанный должен отвечать одному из следующих критериев:

бронировать можно только военнообязанных лиц ;

; к бронированию допускаются только наемные работники — забронировать удастся только лиц, работающих в компании на основании трудового договора или контракта;

— забронировать удастся только лиц, работающих в компании на основании трудового договора или контракта; забронировать можно только лиц, ранее проходивших военную службу.

Если человек имеет дефицитную военно-учетную специальность (определенные ракетные, артиллерийские, танковые, радиотехнические, минные и противоминные или другие специальности), его не смогут забронировать.

Свою военную специальность следует искать в военном билете.

Забронировать также невозможно тех лиц, которые имеют отсрочку от призыва на время мобилизации и военное время.