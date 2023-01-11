Январь, 11 в 9:25

11 января в Ивано-Франковской области дневной лимит потребления электроэнергии от НЭК Укрэнерго составляет 300,46 МВт.

По предварительной информации, он будет действовать до полуночи.

Ниже – ориентировочный график отключений на 11 января, обнародованный в Прикарпатьеоблэнерго.

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1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 очереди будут отключены.

С 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 возможны отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3, 1.4

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 очереди будут отключены.

С 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00 возможны отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 очереди будут отключены.

С 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 возможны отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 2.3, 2.4

С 00:00 до 01:00, с 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 очереди будут отключены.

С 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 17:00 возможны отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 очереди будут отключены.

С 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 возможны отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 3.3, 3.4

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 очереди будут отключены.

С 08:00 до 09:00, с 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 возможны отключения.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена четвертая очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 возможны отключения.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 15:00 до 19:00. С 19.00 до 20.00 возможны выключения.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго