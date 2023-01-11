Январь, 11 в 9:03

11 января в Киеве продолжают действовать стабилизационные графики отключения света. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме после массированных обстрелов.

Как сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, еще с вечера 10 января объемы ограничений таковы, что свет, по всей вероятности, будут отключать в светло-серых зонах графика.

Чтобы ознакомиться с графиками отключений, начните вводить адрес на украинском языке.

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Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по три-четыре часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.