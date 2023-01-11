Январь, 11 в 16:52

Теплые воздушные массы с Атлантики в четверг, 12 января, зайдут на территорию Украины, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине облачно с прояснениями, почти без осадков. Только в Карпатах возможен небольшой мокрый снег, а на юге Одесской области — дождь.

— Ветер еще будет оставаться порывистым, но не штормовым… Атлантика ласково наступает — будет вытеснять морозы за поребрик. Ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако завтра днем ожидается от 3 мороза до 3 тепла, на Западе +3…+8 градусов, — уточнила она.

Что касается погоды в Киеве, то ближайшая ночь, как говорит Диденко, будет еще холодная — до -6…-8 градусов, но днем 12 января потеплеет (около -1).

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А дальше синоптик прогнозирует еще большее потепление:

— Как раз на Маланки-Василия, 13-14 января, в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и “плюсовой” температурой воздуха везде!

По прогнозам Укргидрометцентра, аномальных морозов в январе 2023 года не ожидается — средняя месячная температура в диапазоне от 0 до -5 градусов мороза, то есть близко к норме.