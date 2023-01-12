Где посмотреть график отключений света в Виннице
Фото: Unsplash
В Виннице и области действуют почасовые графики отключения электроэнергии, которые учитывают текущую ситуацию в энергосистеме Украины.
Где смотреть график отключений в Виннице – читайте в материале.
График отключения света в Виннице
Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:
Сейчас смотрят
- на официальном сайте Винницаоблэнерго;
- в личном кабинете потребителя;
- с помощью Telegram-бота.
С 11 января в Виннице и области изменили очереди действующего графика почасовых отключений электроэнергии:
- 1 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 3 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.
В облэнерго предупредили о возможности отклонений по времени на 20-30 минут выполнения графика для проведения переключений между очередями.
В случае несоответствия часов отключений согласно графику потребителей просят оформить заявку об отсутствии электропотребления в Viber боте, или звонить по телефону в Кол-центр 0800217217.