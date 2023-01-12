Январь, 12 в 9:25

На 12 января диспетчером НЭК Укрэнерго доведен ночной лимит с 00:00 до 07:00, который составляет 228,81 МВт, и дневной лимит 295,49 МВт на дневной период суток с 07:00 до 24:00.

Ниже – ориентировочный график отключений на 12 января, обнародованный в Прикарпатьеоблэнерго.

1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

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С 00:00 до 01:00, с 07:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 01:00 до 03:00 – возможные отключения

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 03:00, с 08:00 до 11:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 08:00 возможны выключения

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 05:00 до 07:00, 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 — очереди будут выключены

С 03:00 до 05:00 – возможные отключения

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением

Подочереди 2.3, 2.4

С 03:00 до 05:00, 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 23:00 — очереди будут выключены

С 05:00 до 07:00 – возможные отключения

Остальные часы будут поочередно с электроснабжением

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00 – очереди будут выключены

С 00:00 до 01:00 и с 23:00 до 24:00 возможны выключения

Остальные часы подчерки будут с электроснабжением

Подочереди 3.3, 3.4

С 03:00 до 07:00, 11:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 22:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы будут поочередно с электроснабжением

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 15:00 до 19:00. С 19:00 до 20:00 – возможные отключения

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 – возможные отключения

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго