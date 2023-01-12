Январь, 12 в 10:14

Контрразведка СБУ в Черкасской области разоблачила мужчину, которого в начале войны завербовала российская ФСБ для слежки за перемещением Сил обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Предателем оказался работник медицинского учреждения.

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По указаниям агентов ФСБ мужчина ездил по территории региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений украинских войск. Россиян, прежде всего, интересовали позиции систем противовоздушной обороны (ПВО) и места дислокации тренировочных центров Сухопутных войск ВСУ.

Злоумышленник также передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий правоохранительных органов в Черкассах.

Предатель передавал своим российским кураторам локации местных объектов критической инфраструктуры, в том числе и энергетических предприятий. Эту информацию враг использовал для подготовки серии ракетных ударов по региону.

В Черкасской области задержали предателя, который передавал россиянам позиции украинского ПВО / 4 фотографии

СБУ задержала злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений об украинских объектах. Мужчина передавал разведданные по анонимному Telegram-каналу в виде отметок на электронных картах и фотоматериалов.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон и планшет с доказательствами переписки с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчину арестовали, без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала российского агента во Львовской области, который наводил ракеты на стратегические предприятия Украины. Пособником оккупантов оказался инженер одного из государственных предприятий с востока Украины.