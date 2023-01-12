На Херсонщине разоблачили еще пятерых коллаборантов, которые участвовали в “рейдах”

Январь, 12 в 18:30

В Херсонской области разоблачили пятерых вражеских приспешников, которые в начале полномасштабного вторжения России добровольно вступили в созданное врагом “Главное управление МВД”.

По данным Службы безопасности Украины, коллаборантов назначили на различные псевдодолжности, в частности, руководителем финансового отдела, инспектором штаба, инспектором Суворовского районного управления, оперуполномоченным отделения криминальной полиции по делам несовершеннолетних, дежурным изолятора временного содержания.

На “должностях” прокремлевские помощники выполняли задания Москвы, чтобы подавить движение сопротивления на Херсонщине.

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Во время оккупации Херсона они участвовали в “рейдах” по домам жителей, которых пытались привлечь к сотрудничеству с врагом, а в случае несогласия — угрожали насилием и уничтожением имущества.

Во время освобождения украинского города коллаборанты вместе с российскими оккупантами сбежали на левый берег реки Днепр на Херсонщине.

Следователи сообщили пятерым фигурантам о подозрении по факту коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас обвинительный акт уже направили в суд. Пособникам страны-агрессора грозит до 15 лет тюремного заключения.