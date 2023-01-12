Январь, 12 в 20:01

Несмотря на полномасштабную войну, украинские школьники продолжают готовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), который был введен в 2022 году.

НМТ призван заменить традиционные вступительные испытания в формате ВНО.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, если такая ситуация не позволит провести ВНО в обычном формате, МОН обещает подготовить улучшенную версию национального мультипредметного теста. То есть НМТ 2023 будет иметь обязательный и дополнительный блоки.

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Поэтому в 2023 году ВНО проводить не будут, привычное тестирование заменят на усовершенствованную версию НМТ, как это было в 2022 году.

Когда начнется регистрация на НМТ 2023 и как зарегистрироваться, читайте в нашем материале.

Регистрация на НМТ 2023

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что регистрация на тестирование стартует в апреле 2023 года, а сам тест абитуриенты будут сдавать в июне-июле 2023 года. Будет основная и дополнительная сессии.

Точных дат начала регистрации пока нет.

Тестовые задания составят согласно программам независимого оценивания по соответствующим предметам.

Кстати, для поступления в вузы в 2023 году можно будет использовать результаты НМТ 2022 и 2023 годов и ВНО 2020-2021 годов.

Все детали проведения вступительной кампании обнародуют в соответствующем порядке приема, который опубликует МОН после принятия соответствующего закона Верховной Радой Украины.

Как зарегистрироваться на НМТ 2023

Сейчас точно не известно, как именно будет проходить регистрация на национальный мультипредметный тест 2023. Вероятнее всего, регистрация пройдет, как и в 2022 году, через сайт Украинского центра оценивания качества образования.

В определенные сроки там появится сервис Зарегистрироваться. Далее абитуриенты будут формировать регистрационные карточки.

Поступающий должен перейти по ссылке, указать персональные данные, прикрепить необходимые документы и фото.

После регистрации должна поступить информация от УЦОКО о том, как узнать номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией.

После поступления сообщения абитуриент сможет зайти в свой персональный кабинет.

Это лишь ориентировочные шаги регистрации на НМТ 2023. Более подробная информация появится позже.

Каким будет НМТ 2023

Тест будет состоять из двух блоков: обязательного и дополнительного.

Обязательный блок будет включать четыре предмета, которые являются обязательными на ВНО, а не три, как было в 2022 году:

украинский язык;

математика;

история Украины;

иностранный язык (на выбор английский, французский, немецкий или испанский).

На тестирование по украинскому языку поступающим выделят 90 мин., после короткого перерыва абитуриенты будут иметь еще 90 мин. на остальные три предмета.

Дополнительный блок (тесты по биологии, физике или химии на выбор) можно будет написать в другой день. На тестирование этих предметов будет выделено 75 мин.