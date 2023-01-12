Украинцам стоит ждать “европейскую” зиму: синоптик об изменениях погоды

Январь, 12 в 16:02

В Украине начнет хозяйничать так называемая европейская зима в пятницу и субботу (13-14 января). Почти не будет осадков, однако влажность повышена, поэтому все чаще будут появляться туманы.

Соответствующий прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, из-за них порой будет труднее дышать, особенно горожанам, где воздух грязнее, а также туманы низкой видимостью делают дороги более сложными для автодвижения.

— Идет в Украине дальнейшее потепление. Еще ближайшие пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие плюсы, — спрогнозировала Диденко.

Она утверждает, что ожидается днем от -1°C до +3°C, на северо-востоке — до -3°C, а в западных областях — от +3°C до +8°C.

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— Гололедица остается, аккуратно обходите скользкие участки, современная обувь спортивного или военного типа сейчас прекрасно адаптирована под метеоусловия. Элегантные сапоги или ботинки пусть уже в коробках пока полежат, — отмечает синоптик.

По прогнозу синоптика, в Киеве на Маланки-Василия серьезных осадков не ожидается, только 14 января может быть маленький снег. Она утверждает, что будут скользкие дороги и тротуары, а из-за потепления увеличится количество проталин и луж.

Диденко утверждает, что стоит ожидать подъем столбиков термометров вверх, а пик потепления произойдет на Крещение. Ориентировочно следующее похолодание нужно ждать с 23-24 января.