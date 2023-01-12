Январь, 12 в 11:52

С 1 января 2023 года украинцы смогут получать льготы на жилищно-коммунальные услуги исключительно в денежной наличной форме. Средства будут перечисляться органами Пенсионного фонда Украины.

Соответствующие разъяснения обнародовала пресс-служба ПФУ.

Новые правила начисления льгот определены постановлением Кабинета министров № 373. Согласно этому документу, льготы на оплату коммуналки выделялись в денежной безналичной и наличной форме по декабрь 2022 года включительно. А с 1 января 2023 года осталась лишь денежная наличная форма начисления льгот.

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В связи с этим в ПФУ объяснили, как будут выплачиваться средства:

1. Гражданам, которые до декабря 2022 года уже получали льготы на ЖКУ в наличной форме, или обратились за предоставлением таких выплат, начиная с декабря, Пенсионный фонд перечислит средства на их банковские счета. Выплаты можно будет получать через отделения Укрпочты. Все зависит от способа получения льгот, избранного получателем.

2. Изменения ожидают граждан, которые до декабря 2022 года получали льготы на ЖКУ в денежной безналичной форме:

Пенсионерам будут начислять средства на их пенсионные счета в банках или через отделения Укрпочты, где они получают пенсию.

Гражданам, не являющимся пенсионерами, льготные средства перечислят на их текущие счета, открытые Пенсионным фондом в Ощадбанке. Об открытии банковского счета льготника должны проинформировать органы ПФУ. Чтобы получить льготы со счета, человек должен лично обратиться в Ощадбанк и заключить договор банковского счета.

Если же льготник хочет получать средства на счет в другом банке или через Укрпочту, он должен обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда. Это можно сделать несколькими способами:

лично обратиться в любой сервисный центр главного управления ПФУ (перечень действующих сервисных центров можно найти по ссылке

по почте;

через личный кабинет на веб-портале

Как известно, в марте 2023 года в Украине состоится очередная индексация пенсий. На какой именно процент возрастут пенсионные выплаты, станет известно к концу января, когда правительство будет знать уровень инфляции.