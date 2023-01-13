Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 13 января 2023
На 13 января получено сообщение от диспетчера НЭК Укрэнерго о применении лимита с 02:00 до 07:00. Применение ночного лимита изменило часы отключений и на день 13 января.
Ночной лимит составляет – 228,9 МВт. Дневной несколько выше лимита предыдущих суток и составляет 297,89 МВт. Схема отключений остается 4х4.
Ниже – ориентировочный график отключений на 12 января, обнародованный в Прикарпатьеоблэнерго.
1 очередь:
Подочереди 1.1, 1.2,
- С 06:00 до 08:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- с 04:00 до 06:00 – возможны отключения
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочередь 1.3
- С 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 – очередь будет выключена
- С 06:00 до 08:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочередь 1.4
- С 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена
- С 06:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
2 очередь
Подочередь 2.1
- С 02:00 до 03:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- С 03:00 до 04:00 – возможно отключение
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочереди 2.2, 2.3
- С 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- С 08:00 до 09:00 – возможно отключение
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочереди 2.4
- С 02:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- С 04:00 до 07:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены
- С 07:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 возможно отключение
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочередь 3.3
- 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очередь будет выключена
- С 02:00 до 04:00 – возможные отключения
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочередь 3.4
- С 03:00 до 04:00, 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00 — очередь будет выключена
- С 02:00 до 03:00 – возможно выключение
- В остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточена очередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.
- Обесточена очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго