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Факты / Україна / Общество

Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 13 января 2023

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Відключення світла

На 13 января получено сообщение от диспетчера НЭК Укрэнерго о применении лимита с 02:00 до 07:00. Применение ночного лимита изменило часы отключений и на день 13 января.

Ночной лимит составляет – 228,9 МВт. Дневной несколько выше лимита предыдущих суток и составляет 297,89 МВт. Схема отключений остается 4х4.

Ниже – ориентировочный график отключений на 12 января, обнародованный в Прикарпатьеоблэнерго.

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1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2,

  • С 06:00 до 08:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 24:00 – очереди будут выключены
  • с 04:00 до 06:00 – возможны отключения
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 1.3

  • С 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 – очередь будет выключена
  • С 06:00 до 08:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 1.4

  • С 04:00 до 06:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена
  • С 06:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

2 очередь

Подочередь 2.1

  • С 02:00 до 03:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
  • С 03:00 до 04:00 – возможно отключение
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочереди 2.2, 2.3

  • С 02:00 до 04:00, 09:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
  • С 08:00 до 09:00 – возможно отключение
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочереди 2.4

  • С 02:00 до 04:00, 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очереди будут выключены
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

  • С 04:00 до 07:00, 12:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00 – очереди будут выключены
  • С 07:00 до 08:00, 22:00 до 23:00 возможно отключение
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 3.3

  • 08:00 до 12:00, 16:00 до 20:00 – очередь будет выключена
  • С 02:00 до 04:00 – возможные отключения
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 3.4

  • С 03:00 до 04:00, 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00 — очередь будет выключена
  • С 02:00 до 03:00 – возможно выключение
  • В остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

  • Обесточена очередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 19:00.
  • Обесточена очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго

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