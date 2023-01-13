Какую еду нельзя перевозить через границу — список
Во время планирования поездки за границу нужно помнить о таможенном контроле.
Существуют продукты, которые категорически запрещено вывозить за пределы страны, поэтому во время пересечения границы работники таможенной службы могут их конфисковать.
Можно ли перевозить закрутки через границу — узнавали Факты ICTV.
Что можно перевозить через границу
Через границу разрешено провозить любую пищу, готовую к употреблению в виде блюда, но ее суммарный вес не должен превышать 2 кг на одного человека.
А вот строго запрещено перевозить:
- молоко и молочную продукцию (консервы, например, сгущенное молоко, тоже могут конфисковать);
- мясо и любые мясные изделия (в виде бутерброда можно);
- консервы (домашние или магазинные на мясной основе).
Другие продукты перевозить можно, но в ограниченном количестве.
Например, икру можно перевезти лишь 125 г на человека, свежие овощи и фрукты — до 5 кг, шоколад — лишь несколько плиток, мед — 2 кг, яйца и яичные изделия — до 2 кг, кофе — до 500 г, а чай — до 100 г на человека.
Что касается домашних закруток, то прямого запрета нет. Однако таможенник может по своему усмотрению решить — разрешить перевозку или конфисковать.
Поскольку банки с помидорами или огурцами могут выглядеть подозрительно (возможно, вы положили запрещенный предмет внутрь), вашу консервацию могут забрать.
Лучше не рисковать и не брать с собой консервацию. Но вы можете переложить ее в контейнер для еды. В таком виде таможенники могут не изъять закрутки. Но тут как повезет.
Помните, что мясную и молочную консервацию перевозить строго запрещено.