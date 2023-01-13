Январь, 13 в 13:07

С началом полномасштабной войны всем украинским военнослужащим ВСУ повысили денежное обеспечение (зарплаты) на 30%. Кроме того, во время военного положения им также выплачивается дополнительное денежное вознаграждение, сумма которого зависит от особенностей прохождения службы.

Какую зарплату будут получать украинские военнослужащие в 2023 году — узнавали Факты ICTV.

Что сегодня получают военные

С 1 марта 2022 года украинские военные начали получать выплату увеличенную на 30%, что предусматривает ежемесячные премии и увеличение надбавки за особенности прохождения службы.

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Кроме того, во время действия военного положения военные получают дополнительное денежное вознаграждение в размере от 30 тыс. до 100 тыс. грн. Дополнительные выплаты предусмотрены постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168.

Соответственно, сейчас денежные выплаты военнослужащих состоят из двух частей:

первая — это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой лет и тому подобное;

— это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой лет и тому подобное; вторая — денежное вознаграждение, которое установлено по инициативе президента на период военного положения.

Военнослужащий, который не привлечен к ведению боевых действий, получает 30 тыс. грн денежного вознаграждения в месяц, а военные, которые участвуют в активных боевых действиях – 100 тыс. грн.

– Для тех воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3 тыс. грн в день, – объяснял министр обороны Алексей Резников еще в мае 2022 года.

Ждать ли изменения зарплат в 2023 году

В 2023 году военнослужащие будут получать зарплаты на том же уровне, как и в 2022-м.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский.

Вениславский также добавил, что в 2023 году военным продолжат выплачивать дополнительную денежную помощь и другие надбавки.

— С началом полномасштабной агрессии все военные формирования увеличились в своем количестве. Мобилизация состоялась не только в ВСУ, но и в Государственную пограничную службу и другие составляющие. Поэтому говорить об увеличении заработных плат, к большому сожалению, вряд ли мы можем, — заявил он.

По словам Вениславского, оборонный бюджет Украины на 2023 год предусматривает 43% всех расходов. Но этот бюджет имеет две составляющие.

— Это заработные платы и денежное содержание военнослужащих, социальные гарантии, связанные с ранением и гибелью военнослужащих для семей. Второе — это военная техника и вооружение, материально-техническое обеспечение, — сказал Вениславский.

Впрочем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила об увеличении выплат военным в декабре 2022 года. По ее словам, ситуация в декабре значительно отличается от ноября 2022 года.

— Дело в том, что в конце года происходит ряд дополнительных начислений. Все эти выплаты проходят по статье Ежемесячное денежное обеспечение. Поэтому в декабре по этой позиции мы выплатим нашим воинам почти на 37% больше, чем в ноябре, – пояснила Анна Маляр.

Маляр также сообщила, что по состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тыс. грн) и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения (30 тыс. грн). Оставят ли такую зарплату военным в 2023 году — неизвестно.

Впрочем, ясно одно: уменьшать зарплату или прекращать дополнительные выплаты военным в 2023 году государство не планирует.