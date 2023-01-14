В Киеве и двух областях вводят экстренные отключения света: названа причина
В субботу днем, 14 января, в Киеве, Киевской и Одесской областях экстренно отключают свет из-за угрозы очередной ракетной атаки РФ.
Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.
– Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света, — подчеркивается в сообщении.
В компании объяснили, что это вынужденный превентивный шаг. Экстренные отключения света позволят избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае атаки российскими ракетами.
В ДТЭК также призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в силы ПВО.
Как известно, с самого утра 14 января на территории Украины уже несколько раз звучала масштабная воздушная тревога. Сообщалось, что в российском Энгельсе оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95. Украинцев предупреждают о возможном массированном ракетном ударе.
Утром войска РФ ракетами атаковали критическую инфраструктуру в Киеве. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.
По данным Воздушных сил ВСУ, РФ атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.
По данным компании Укрэнерго, сегодня враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому в 11 областях Украины применялись аварийные отключения.
Источник: ДТЭК