Январь, 14 в 14:14

В субботу днем, 14 января, в Киеве, Киевской и Одесской областях экстренно отключают свет из-за угрозы очередной ракетной атаки РФ.

Об этом сообщили в энергетической компании ДТЭК.

– Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применяются экстренные отключения света, — подчеркивается в сообщении.

В компании объяснили, что это вынужденный превентивный шаг. Экстренные отключения света позволят избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры в случае атаки российскими ракетами.

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В ДТЭК также призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и верить в силы ПВО.

Как известно, с самого утра 14 января на территории Украины уже несколько раз звучала масштабная воздушная тревога. Сообщалось, что в российском Энгельсе оккупанты подняли в небо бомбардировщики Ту-95. Украинцев предупреждают о возможном массированном ракетном ударе.

Утром войска РФ ракетами атаковали критическую инфраструктуру в Киеве. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, РФ атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.

По данным компании Укрэнерго, сегодня враг снова обстрелял объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому в 11 областях Украины применялись аварийные отключения.

Источник: ДТЭК