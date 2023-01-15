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Факты / Україна / Общество

Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 15 января 2023

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Відключення світла

15 января прикарпатским энергетикам удается соблюдать лимиты, доведенные диспетчером НЭК Укрэнерго, не нарушая графики.

– Отклонение пока есть только в положительную сторону. Пока потребление в Ивано-Франковской области не возросло, поэтому удается подавать электроэнергию на более длительный срок, – отмечают в Прикарпатьеоблэнерго.

Если нагрузка не будет расти в течение дня, возможно, энергетикам удастся и дальше подавать электроэнергию подольше.

– Если в вашем доме свет будет дольше указанных в графиках часов, это результат балансировки и сознательного потребления населения.

Поэтому просим об экономном использовании электроэнергии. Включайте только необходимые электроприборы и поочередно, а также отключайте лишнее освещение, – отмечают в облэнерго.

Ниже – ориентировочный график отключений на 15 января.

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Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго

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