Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 15 января 2023
15 января прикарпатским энергетикам удается соблюдать лимиты, доведенные диспетчером НЭК Укрэнерго, не нарушая графики.
– Отклонение пока есть только в положительную сторону. Пока потребление в Ивано-Франковской области не возросло, поэтому удается подавать электроэнергию на более длительный срок, – отмечают в Прикарпатьеоблэнерго.
Если нагрузка не будет расти в течение дня, возможно, энергетикам удастся и дальше подавать электроэнергию подольше.
– Если в вашем доме свет будет дольше указанных в графиках часов, это результат балансировки и сознательного потребления населения.
Поэтому просим об экономном использовании электроэнергии. Включайте только необходимые электроприборы и поочередно, а также отключайте лишнее освещение, – отмечают в облэнерго.
Ниже – ориентировочный график отключений на 15 января.
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго