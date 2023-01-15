Январь, 15 в 11:25

Ровенская область еще 14 января получила команду о снижении мощности из-за уже 12-й массированной ракетной атаки РФ на объекты инфраструктуры.

По состоянию на 15 января регион работает по графикам почасовых отключений, поскольку энергетикам пока удается сбалансировать систему и избегать аварийных отключений.

Как будет происходить отключение света в Ровно 15 января 2023 года – далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

График отключения света в Ровно

Графики почасовых отключений в Ровенской области можно посмотреть по ссылке.

Для жителей Ровно разработали отдельные графики обесточивания.

Также ознакомиться с перечнем планируемых отключений жители Ровно могут в личных кабинетах потребителей:

В Ровнооблэнерго также отметили:

обнародованные графики – это графики вероятных отключений , которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему;

, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго при необходимости сбалансировать энергосистему; графики являются приблизительными — в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области;

— в случае роста нагрузки на сети и необходимости ограничить мощность могут отключать другие микрорайоны или населенные пункты области; в случае значительной перегрузки на сети возможны аварийные отключения вне графика . Также может меняться и продолжительность отключений;

. Также может меняться и продолжительность отключений; графики не применяются к объектам критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что одной из главных причин именно аварийных отключений оборудования Ровнооблэнерго являются неблагоприятные погодные условия.

Источник: Ровнооблэнерго