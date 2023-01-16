Январь, 16 в 15:27

Только около трети украинцев считают доходы своей семьи достаточными для нормальной жизни в условиях спровоцированной РФ полномасштабной войны.

Такими являются результаты опроса, который по заказу Института социологии НАН Украины выполнил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Социологи выяснили, что украинцы сейчас считают достаточной для нормальной жизни сумму в 14,2 тыс. грн на человека в месяц. Год тому назад респонденты называли сумму почти в 16,4 тыс. грн в месяц.

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По итогам 10 месяцев полномасштабной войны 65,5% опрошенных считают нынешние доходы своих семей недостаточными для нормальной жизни. В частности, 40,6% назвали их ощутимо ниже нужного уровня, а 24,9% – значительно ниже.

– Только около трети населения (34,7%) оценивает свои доходы на необходимом уровне, чтобы жить нормально, — отметили социологи.

Несмотря на снижение доходов по сравнению с данными 2021 года (в среднем с $630 до $340 на одного человека в семье) украинцы существенно улучшили оценки экономической ситуации в Украине.

Так, до войны абсолютное большинство респондентов (58%) низко оценивало экономическую ситуацию. А сейчас абсолютное большинство опрошенных оценивают ее на среднем уровне (53,9%).

– Это парадоксальное изменение в общественном мнении, как и другие значительные его трансформации, можно объяснить консолидацией и национальным подъемом во время войны, — подчеркнули социологи.

Социологический мониторинг проводился с 19 по 25 декабря 2022 года среди взрослого населения Украины, за исключением оккупированного Крыма и временно захваченных РФ территорий Донбасса. В целом социологи опросили 2 007 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера, исключительно по мобильным телефонным номерам. Статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.

Фото: Институт социологии НАН Украины