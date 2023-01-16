Январь, 16 в 10:37

На 16 января диспетчером НЭК Укрэнерго доведен ночной лимит для области 198,92 МВт. Дневной предел составляет 275,33 МВт.

В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики, отмечают в Прикарпатьеоблэнерго.

Ниже – ориентировочный график отключений на 16 января.

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1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 17:00 – возможны отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 01:00, 03:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 09:00 до 11:00 и с 21:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

2 очередь

Подочередь 2.1, 2.2

С 00:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 11:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 05:00 и 07:00 и с 17:00 до 19:00 – возможно отключение

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочереди 2.3, 2.4

С 01:00 до 03:00, 05:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, с 17:00 до 21:00 – очереди будут выключены

с 00:00 до 01:00, с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 01:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены

с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00 возможны отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочереди 3.3, 3.4

С 03:00 до 05:00, 07:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены

с 01:00 до 03:00 и 13:00 до 15:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 07:00 и 11:00 и 15:00 до 19:00.

Обесточенная очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго