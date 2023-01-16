Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 16 января 2023
На 16 января диспетчером НЭК Укрэнерго доведен ночной лимит для области 198,92 МВт. Дневной предел составляет 275,33 МВт.
В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики, отмечают в Прикарпатьеоблэнерго.
Ниже – ориентировочный график отключений на 16 января.
1 очередь:
Подочереди 1.1, 1.2
- С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, с 09:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- с 03:00 до 05:00 и с 15:00 до 17:00 – возможны отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочереди 1.3, 1.4
- С 00:00 до 01:00, 03:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- с 09:00 до 11:00 и с 21:00 до 23:00 – возможные отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением
2 очередь
Подочередь 2.1, 2.2
- С 00:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 11:00 до 15:00, с 19:00 до 21:00 и 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- с 05:00 и 07:00 и с 17:00 до 19:00 – возможно отключение
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочереди 2.3, 2.4
- С 01:00 до 03:00, 05:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, с 17:00 до 21:00 – очереди будут выключены
- с 00:00 до 01:00, с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 – возможны отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- С 01:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- с 07:00 до 09:00 и с 19:00 до 21:00 возможны отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Подочереди 3.3, 3.4
- С 03:00 до 05:00, 07:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 19:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- с 01:00 до 03:00 и 13:00 до 15:00 – возможные отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенная очередь 4.1 будет с 07:00 и 11:00 и 15:00 до 19:00.
- Обесточенная очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго