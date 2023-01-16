В Киеве и четырех областях ввели экстренные отключения света
По состоянию на 16 января в Киеве и в четырех областях ввели экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.
Об этом сообщают региональные ДТЭК.
Так, в ДТЭК сообщили, что в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях происходят экстренные отключения света.
Сообщается, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК Укрэнерго, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
В субботу днем, 14 января, в Киеве, Киевской и Одесской областях начали экстренно отключать свет из-за угрозы очередной ракетной атаки РФ.
Источник: ДТЭК Киевские сети, ДТЭК Киевские региональные сети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Донецкие электросети