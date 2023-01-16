В Ассоциации риелторов рассказали, когда подешевеет жилье в Украине

Январь, 16 в 15:51

Реформа градостроения, которая лежит в основе законопроекта №5655, путем вывода процесса градостроительства в прозрачную плоскость, позволит ликвидировать преступные схемы и способствовать снижению цен на жилье в Украине.

Об этом заявили в Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

— По информации от застройщиков и девелоперов, сейчас на украинском строительном рынке существует много коррупционных схем, которые напрямую влияют на цену квадратных метров. Так, например, одна из них создана еще во времена Виктора Януковича под названием 5 долларов вход, 5 долларов выход. Представители строительной отрасли говорят, что доля расходов на взятки составляет от 10 до 20% сметной стоимости проекта строительства, а это немалые деньги. Итак, эта и другие коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на поборы, — утверждают в Ассоциации.

Риелторы заявляют, что возможность получать необходимые документы с помощью автоматической системы, которая устраняет человеческий фактор и действует только в рамках закона, открывает для строительного рынка возможность не тратить средства на взятки и снизить цены на недвижимость.

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— Реформа градостроительства откроет возможности для честного рынка и создаст более благоприятные условия для покупателей новостроек. Возможность работать прозрачно также будет способствовать более быстрому и качественному послевоенному восстановлению Украины, — резюмируют специалисты.

Напомним, парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушения.

Реформу поддерживают Украинский совет бизнеса, в состав которой входит 104 бизнес-ассоциации различных отраслей экономики страны, Всеукраинская ассоциация общин, которая насчитывает более 800 общин по всей Украине, Торгово-промышленная палата, Всеукраинская аграрная рада, Лига страховых организаций Украины и много других представителей бизнеса и экспертных сред.