Январь, 16 в 19:57

Многие пожилые люди нуждаются в особой заботе. Причиной этого могут быть разнообразные болезни, которые делают человека недееспособным.

Официально оформленная опека (или попечительство) над пожилым человеком позволяет защитить его интересы и обеспечить достойные условия жизни.

Большинство детей желают оформить опеку над своими родителями, чтобы самостоятельно ухаживать за родными. Поэтому Факты ICTV узнали, как оформить опеку над родителями, кто может это сделать и какие документы понадобятся.

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Опека над родителями в 2023 году: кто может оформить

Адвокат ЮФ GRACERS Лариса Величко отмечает, что в ч. 1 ст. 58 Гражданского кодекса Украины закреплено, что опека может устанавливаться над:

малолетними лицами (в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки);

(в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки); физическими лицами, которые признаны недееспособными.

По словам Величко, оформить опеку и обратиться в суд имеют право:

родственники, проживающие на одной территории с пожилым человеком;

родители, дети, братья и сестры человека, нуждающегося в опеке (независимо от места их регистрации);

территориальные органы опеки и попечительства;

психиатрические медицинские учреждения.

— Также опека над недееспособным пожилым человеком может быть оформлена по инициативе других лиц. Для этого необходимо направить запрос в местный орган опеки и попечительства, который, в свою очередь, соберет доказательства и передаст заявление в суд, — говорит Величко.

По словам адвоката, на роль опекунов могут претендовать совершеннолетние граждане с полной дееспособностью.

— Опека устанавливается по месту жительства физического лица, нуждающегося в опеке, или по месту жительства опекуна (ч. 1 ст. 62 Гражданского кодекса Украины), — добавляет эксперт.

По словам Величко, оформить опеку над родителями не могут лица:

с серьезными заболеваниями (туберкулез 1-2 стадии, психические и поведенческие расстройства, злокачественные новообразования 3-4 стадии, инфекции);

с травмами, которые привели к инвалидности І группы;

лишенные родительских прав в результате добровольного отказа или судебного решения;

с алкогольной или наркотической зависимостью;

с непогашенной судимостью по любой статье Уголовного кодекса Украины;

с судимостью по статьям, направленным против жизни, свободы и здоровья граждан.

— Желающим установить опеку над пожилым человеком необходимо пройти медицинский осмотр и специальные подготовительные курсы, — добавляет Величко.

Как оформить опеку над родителями

Перед тем как оформлять опеку, необходимо доказать, что родители требуют вашей полной опеки. То есть их должны признать недееспособными.

— Признание лица недееспособным содержит проверку юридических и медицинских критериев. К ним относится наличие психических расстройств, неспособность контролировать свои действия и невозможность объективно оценивать свои поступки. Согласно Гражданскому кодексу Украины, ограничить дееспособность человека можно исключительно в судебном порядке, — отмечает адвокат.

То есть вы должны обратиться в суд с заявлением признать родителей недееспособными. Лишь после этого можно обращаться в другие органы.

— Органами, которые принимают решения относительно опеки и попечительства, являются районные, районные в городе Киеве и государственные администрации, исполнительные комитеты городских, районных городских, сельских, поселковых советов, — говорит Величко.

Какие документы нужны для оформления опеки над родителями

После того как суд признал лицо недееспособным, его потенциальный опекун должен обратиться в органы опеки с пакетом документов:

заявление;

копия и оригинал паспорта;

медицинская справка;

автобиография;

свидетельство о браке (при наличии);

справка о доходах;

справка об отсутствии судимости;

документы о наличии жилплощади;

согласие семьи на совместное проживание.

В течение семи дней после подачи заявления органы опеки проверяют жилищные условия и определяют, нет ли препятствий для назначения опеки.

— В случае положительного решения к опекуну переходят обязанности по обеспечению подопечного необходимыми вещами и продуктами, поддержанию его здоровья и распоряжению его средствами. Эти обязанности выполняются безвозмездно (за исключением некоторых случаев), но государство предоставляет опекунам ряд льгот. Опекуны недееспособных пожилых людей получают компенсацию самостоятельно. Для этого они должны быть официально неработающими, — комментирует адвокат.

По словам Величко, особых условий относительно опеки над родителями действующим законодательством не предусмотрено.