Январь, 17 в 8:45

По состоянию на 17 января в Киевской области продолжают действовать экстренные отключения света.

Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют.

Напомним, что для равномерности и поочередности отключений света в обновленных графиках стабилизационных отключений света потребителей разделили на четыре группы вместо двух, как было раньше.

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Новые графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений в Киевской области можно на сайте ДТЭК.

Чтобы помочь энергетикам и уменьшить количество аварий, ДТЭК просит жителей Киевщины следовать определенным советам, в частности запрограммировать таймеры работы программ на ночное время с 00:00 до 6:00 и выключать все энергоемкие приборы в комнатах, где нет людей.

Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:

Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.

В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.

Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.

Если энергосистема будет работать корректно, отключений вообще не будет.

Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.

Отключения всех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.

Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.