Январь, 17 в 17:52

В конце декабря 2022 года Кабинет министров Украины принял новый порядок воинского учета — Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

В постановлении был поднят вопрос о военнообязанных украинцах, которые сейчас находятся за границей.

По словам юристов, весомых изменений в постановлении нет. Однако украинцев очень интересуют новые правила и обязанности, которые были возложены на дипломатические представительства Украины за рубежом.

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Консульские учреждения должны информировать призывников, проводить мобилизацию за рубежом и, при необходимости, способствовать возвращению мужчин в Украину.

Поэтому Факты ICTV спросили у юриста, будут ли возвращать мужчин призывного возраста и как это может происходить.

Возвращение мужчин из-за рубежа: возможно ли это

По словам адвоката, юриста Ario Law Firm Антона Диденко, после того, как лицо попадает под юрисдикцию другого государства (то есть проживает там), оно автоматически находится в правовом поле этой страны.

— То есть вопрос возможности возврата или отказа в возврате будут решать органы такого государства согласно его законодательству, — отмечает юрист.

Эксперт добавляет, что органы власти Украины или ее консульские учреждения не смогут никаким образом автоматически возвращать мужчин из-за рубежа, и тем более вряд ли смогут это делать массово.

Диденко отмечает, если мужчина уехал на законных основаниях за границу, то его не смогут принудительно вернуть в Украину по желанию Центра комплектования.

Другой вопрос касается украинцев, которые незаконно выехали за границу.