Возвращение военнообязанных из-за рубежа 2023: юрист рассказал, возможно ли это
В конце декабря 2022 года Кабинет министров Украины принял новый порядок воинского учета — Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
В постановлении был поднят вопрос о военнообязанных украинцах, которые сейчас находятся за границей.
По словам юристов, весомых изменений в постановлении нет. Однако украинцев очень интересуют новые правила и обязанности, которые были возложены на дипломатические представительства Украины за рубежом.
Консульские учреждения должны информировать призывников, проводить мобилизацию за рубежом и, при необходимости, способствовать возвращению мужчин в Украину.
Поэтому Факты ICTV спросили у юриста, будут ли возвращать мужчин призывного возраста и как это может происходить.
Возвращение мужчин из-за рубежа: возможно ли это
По словам адвоката, юриста Ario Law Firm Антона Диденко, после того, как лицо попадает под юрисдикцию другого государства (то есть проживает там), оно автоматически находится в правовом поле этой страны.
— То есть вопрос возможности возврата или отказа в возврате будут решать органы такого государства согласно его законодательству, — отмечает юрист.
Эксперт добавляет, что органы власти Украины или ее консульские учреждения не смогут никаким образом автоматически возвращать мужчин из-за рубежа, и тем более вряд ли смогут это делать массово.
Диденко отмечает, если мужчина уехал на законных основаниях за границу, то его не смогут принудительно вернуть в Украину по желанию Центра комплектования.
Другой вопрос касается украинцев, которые незаконно выехали за границу.
— Существуют различные процедуры возврата человека, который незаконно пересек границу, начиная от экстрадиции лица, совершившего уголовное правонарушение, заканчивая депортацией иностранца, который незаконно пересек границу.
Но несмотря на то, что в основном лица, которые попали в другие страны с территории Украины, спасаясь от войны, получают определенный защищенный статус (статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите и др.), то их выдача органам власти (по крайней мере массовая) представляется крайне маловероятной, — отмечает Диденко.