Январь, 17 в 20:31

Еще в апреле 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном возвращении в Украину мужчин после введения военного положения.

Законопроект №7265 О внесении изменений в Уголовный кодекс и Закон Украины О правовом режиме военного положения предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто не вернулся в Украину после объявления военного положения.

Однако после ознакомления в сентябре 2022 года законопроект был снят с рассмотрения. Поэтому Факты ICTV узнавали, приняли ли законопроект об обязательном возвращении мужчин в Украину после объявления военного положения.

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В пояснительной записке к проекту закона предлагалось ввести новую статью в Закон Украины О правовом режиме военного положения относительно обязанности лиц, которые в соответствии с законом подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а также членов Кабинета министров Украины, руководителей органов государственной власти и их заместителей, народных депутатов Украины, сельских, поселковых, городских голов, работников правоохранительных органов Украины, судей и тому подобное.

В то время законопроект №7265 наделал много шума и критики. Считалось, что его принятие противоречит Конституции Украины.

По словам адвоката и юриста Ario Law Firm Антона Диденко, данный законопроект не был принят и уже никогда не будет принят.

— 6 сентября 2022 года законопроект №7265 был снят с рассмотрения в Верховной Раде Украины. Эта законодательная инициатива получила много критики и нареканий со стороны юридического сообщества, ведь содержала противоречия с Конституцией Украины, — отмечает Диденко.

Таким образом, мужчинам, которые выехали до 24 февраля 2022 года и не вернулись в Украину после начала полномасштабной войны, не грозит никакая ответственность, особенно уголовная.