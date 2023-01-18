Январь, 18 в 18:34

Полномасштабная война и военное положение затронули каждую сферу жизни украинцев. Особенным изменениям подверглись правила выезда украинцев за границу.

Начиная с 24 февраля 2022 года начали действовать определенные запреты относительно выезда мужчин призывного возраста за границу. В то же время законодательством были определены категории лиц, которые могли пересекать границу даже во время действия военного положения.

Факты ICTV узнавали, выпускают ли за границу лиц, имеющих кредит.

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Выпустят ли за границу, если у вас есть кредит

По словам адвоката и юриста Ario Law Firm Антона Диденко, наличие задолженности перед банком или МФО никоим образом не влияет на выезд из страны, а банк не может запретить украинцам перемещаться.

Дело в том, что запрет на выезд за границу за долги, связанные с ипотекой или любым другим кредитом, выносится только в судебном порядке.

То есть, если у вас есть задолженность, вы ее не оплачиваете и не обращаете внимания на сообщение банка, дело может дойти до суда.

Как результат, дело передают в исполнительную службу, которая открывает производство, арестует счета и другое имущество. Также должнику могут ограничить права выезда за границу.

— В связи с невыполнением денежных обязательств, в том числе кредитных, лицу может быть ограничено право выезда за границу, — отмечает Диденко.

Эксперт добавляет, что такое ограничение возможно только в рамках уже открытого исполнительного производства и при наличии соответствующего постановления суда об ограничении права выезда.

— В противном случае запрета не существует, а также никаких дополнительных документов лицу, имеющему кредит, брать с собой не нужно, — добавляет юрист.

Как проверить наличие исполнительного производства

В этом вам поможет Реестр исполнительных производств. Это автоматизированная система данных, которая доступна для использования и работы в электронном варианте.

В реестре зафиксированы решения, которые должны быть выполнены по результатам суда и других государственных органов в порядке, предусмотренном исполнительным производством.

Здесь вы можете проверить, есть ли у вас открытые исполнительные производства, и просмотреть состояние уже имеющихся. Вам необходимо:

перейти по ссылке;

указать тип должника — физическое или юридическое лицо;

указать фамилию, имя, отчество и дату рождения лица;

нажать на кнопку Искать.

Если открытых производств у вас нет, на экране вы увидите соответствующую информацию.