Январь, 18 в 8:23

18 января в Закарпатской области действуют графики отключения электроэнергии согласно лимитам НЭК Укрэнерго.

Это вынужденный шаг из-за массированных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Почасовые отключения – это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 18 января 2023 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.

Источник: Закарпатьеоблэнерго