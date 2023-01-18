Январь, 18 в 8:31

Инверторный портативный генератор используют не только как резервный, но и постоянный источник питания. Он достаточно компактен и выдает стабильное напряжение без перепадов.

Как установить и использовать портативный инверторный генератор – читайте в материале.

Электрик Дмитрий Полищук отмечает, что инверторный генератор выдает чистое напряжение и тратит меньше бензина, чем другие генераторы.

Сейчас смотрят Они достаточно практичны, почти бесшумны, безопасны и компактны. В большинстве случаев они лучше бензиновых аналогов. Однако стоят в несколько раз дороже других генераторов. Это разъясняется тем, что инверторный генератор имеет хороший переменный ток, который нужен для высокочувствительной бытовой техники. То есть, от портативных инверторных генераторов можно питать: котел;

холодильник;

стиральную машину;

бойлер;

насос. Такой генератор подойдет для снабжения энергией не только дома, но и офисов и мелких бизнесов. Портативный инверторный генератор: недостатки О преимуществах портативных инверторных генераторов вы уже знаете. Однако такие модели имеют и недостатки. Например: высокая цена;

маленький выбор моделей;

максимальная мощность – до 8 кВт (однако этого хватает для бытовой техники);

нельзя ставить в комнате, ведь генератор выделяет выхлопные газы. Как использовать и установить портативный инверторный генератор Инверторный генератор можно поставить на балкон. К нему подсоединить охлаждающую батарею. Из батареи необходимо сделать вывод газов на улицу (с помощью сантехнических труб). Если у вас балкон закрытого типа, необходимо просверлить для трубы отверстие. Труба должна быть расположена немного вниз, чтобы с нее стекал конденсат. Таким образом, вы сможете пользоваться генератором тогда, когда вам потребуется, и не будете беспокоить соседей лишним шумом. Читайте Штрафы за генераторы: эксперт рассказал, кому и за что могут выписать

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