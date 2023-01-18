Стратегическое планирование во время войны: кейсы Украины и Израиля

Январь, 18 в 12:15

Сегодня самое время подводить итоги прошлого, планировать новые достижения на 2023 год и несмотря на войну стратегически строить планы на будущее.

Казалось бы, какие могут быть намерения в такое время, когда твой собственный горизонт планирования не превышает и недели? Но для бизнеса цели и планы — возможность не просто существовать, а развиваться и донатить на победу.

Несмотря на войну, обстрелы, перебои со светом и интернетом, нехватку отопления и воды, планирование крайне важно. Недаром об этом важном элементе управления создано бесчисленное количество курсов и написано столько же книг.

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Однако реальный опыт всегда ближе и понятнее.

Среди украинских предпринимателей, активно действующих в условиях войны и имеющих вдохновение обучать, заметна фигура Андрея Чумаченко. Он является соучредителем и управляющим партнером одного из крупнейших в Европе агентств интернет-маркетинга Netpeak.

В одной из последних статей на своем Telegram-канале Sad But True предприниматель рассказывает о собственном опыте проведения стратегических сессий на грядущий год в кругу подчиненных и коллег.

Зимой 2022 года Андрей регулярно проводил долгие созвоны в Zoom и незапланированные перерывы на поиски коворкингов с генераторами и старлинками. Формат таких сессий предполагает полное погружение в задачи и проблемы команд, а также мозговые штурмы по их решению и формированию новых векторов развития.

Во время войны украинское общество часто вдохновляется Израилем, который имеет подобный опыт планирования и создания больших проектов под звуки ракет.

Среди успешных кейсов примечательна компания Watergen, которая была основана с целью получения воды для военных в чрезвычайных условиях.

Так необходимую для нашего организма жидкость научились добывать из воздуха, а проект вырос для обеспечения потребностей и гражданского населения по всему миру.

Другой опыт рассказывает, как несмотря на неблагоприятные условия для садоводства и фермерской деятельности, местные жители пустынного Израиля смогли системно достичь рекордного плодородия в выращивании цветов и томатов.

За сезон с одного гектара фермеры получают более 300 т помидоров и примерно 3 млн роз. Это стало возможным благодаря чудесам технологических разработок, например, теплиц, которые имеют встроенную систему управления климатом и покрытие для регуляции излучения, попадающего на растения.

Эти кейсы Украины и Израиля демонстрируют, что даже во время войны стоит использовать все возможности и наращивать интеллектуальную стоимость.

В этом контексте является показательным личный опыт Чумаченко, которого Минцифра назвала героем украинского бизнеса 2021 года.

Желание планировать, координировать и расти при самых тяжелых условиях пришло к предпринимателю не сразу. Заметным вызовом стала агрессия России в 2014 году, когда Андрей был вынужден переориентировать Netpeak на западные рынки и готовиться к глобальной конкуренции.

Это привело к необходимости непрерывного планирования и обучения своей команды. Так, признается Андрей в своих соцсетях, имея опыт соучредителя и топменеджера международного агентства, которое несмотря на российское вторжение только росло, он также стал частым гостем крупных бизнес-конференций, таких как Бизнес-концентрат, Ukrainian Digital Conference, LaLaConf и другие.

Тяжелые условия поспособствовали масштабированию бизнеса предпринимателя на новых рынках, которые ранее считались труднодоступными или менее приоритетными.

Во время войны планирование, развитие и помощь ВСУ — это фундамент для победы. Украинские предприниматели держат экономический фронт и всячески способствуют Силам обороны Украины.

Надеемся, что 2023 год станет прорывом Украины на всех фронтах. А всех читателей призываем задуматься на минуту и представить, как вы можете усовершенствовать свою карьеру, бизнес или дело, которым занимаетесь, чтобы в течение 2023 года волонтерить на победу Украины в войне против России.

Ведь сейчас нам важно осознать, что даже плохой план лучше, чем его отсутствие.