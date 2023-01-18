Январь, 18 в 14:35

Во время крушения вертолета в Броварах в среду, 18 января, погиб государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Также на борту находились министр МВД Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

Что известно о Юрии Лубковиче

Госсекретарю МВД было 33 года, он родился 31 мая 1989 года в Тернополе. Окончил Erasmus University Rotterdam в 2010 году, специальность – Бизнес.

Тогда же он получил степень бакалавра по менеджменту в ТНЭУ. В следующем году Лубкович получил там же степень магистра по менеджменту внешнеэкономической деятельности.

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На должность госсекретаря МВД его назначили 18 ноября 2021 года. До этого в течение 10 лет он занимал должности госслужбы – в том числе, на руководящих должностях в Аппарате ВРУ, ОГА и Секретариате Кабмина.

Также Юрий Лубкович прошел спецкурсы государственных управленцев в Секретариате правительства Канады и Наньянском Технологическом университете Сингапура.

Ранее сообщалось, что на борту вертолета, который потерпел крушение в Броварах Киевской области, находилось девять человек. Среди них было и руководство МВД – Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Позднее стало известно, что все они погибли.