Графики отключения света на Закарпатье 19 января
19 января в Закарпатской области действуют графики отключения электроэнергии согласно лимитам НЭК Укрэнерго.
Почасовые отключения – это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.
График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 19 января 2023 можно посмотреть ниже или по ссылке.
Белый цвет – наличие электроснабжения;
Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.
Источник: Закарпатьеоблэнерго