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Факты / Україна / Общество

Апрельское тепло вместо крещенских морозов: зима в Киеве бьет температурные рекорды

Валентина Летяк, редактор ленты
Водохреще
Фото: Depositphotos

Накануне Крещения, 18 января, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд. Вместо традиционных морозов в столицу пришло апрельское тепло.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в среду в Киеве впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха составила +7,3°С, что на 1,6°С выше предыдущего рекорда, зафиксированного в этот день в 1993 году.

— Климатическая норма превышена на 9,8°С, что соответствует погоде начала апреля. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня 2007 года на 0,8°С, — говорят метеорологи.

В то же время 18 января в Киеве минимум было +3,7°С, меньше было только в 1990 году, когда температура снизилась до +3,4°С.

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Предыдущие температурные рекорды зафиксированы в Киеве 1, 2 и 3 января 2023 года.

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Источник: ЦГО імені Бориса Срезневського

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