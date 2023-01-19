Зима возвращается: синоптик прогнозирует похолодание в Украине
Уже завтра, 20 января, в Украине начнется постепенное похолодание, хотя о морозах речь еще не идет. Только в западных областях будет около 0 градусов и возможен мокрый снег, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
— А в последующие дни похолодание охватит большую часть Украины. Пока что на Иване температура воздуха в пределах +6 +11 градусов, на востоке +3 +7 градусов, на западе — около нуля, — уточнила она.
В Киеве, по словам Диденко, 20 января без осадков, порывистый ветер и до +10 градусов, а дальше в столице тоже похолодает.
— Зима вернется из командировки в апреле, говорит — там все хорошо, можно смело планировать весну — она будет! — добавила синоптик
В Укргидрометцентре в ближайшие трое суток, 20-22 января, прогнозируют в западных областях дождь с переходом в мокрый снег и снег, на дорогах гололедица, в Карпатах — значительные осадки.
Температура ночью и днем — от +4 до -4, в Карпатах -2 -8 градусов.
— На остальной территории преимущественно без осадков, лишь завтра, 20 января, в Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь. Температура в пятницу ночью 0-6° тепла, днем 5-10° тепла, в южной части до 15°, на востоке страны 2-7° тепла, в выходные постепенное снижение температуры на 4-6°, — уточняют синоптики.