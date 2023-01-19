Январь, 19 в 14:48

Уже завтра, 20 января, в Украине начнется постепенное похолодание, хотя о морозах речь еще не идет. Только в западных областях будет около 0 градусов и возможен мокрый снег, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

— А в последующие дни похолодание охватит большую часть Украины. Пока что на Иване температура воздуха в пределах +6 +11 градусов, на востоке +3 +7 градусов, на западе — около нуля, — уточнила она.

В Киеве, по словам Диденко, 20 января без осадков, порывистый ветер и до +10 градусов, а дальше в столице тоже похолодает.

— Зима вернется из командировки в апреле, говорит — там все хорошо, можно смело планировать весну — она будет! — добавила синоптик

Сейчас смотрят

В Укргидрометцентре в ближайшие трое суток, 20-22 января, прогнозируют в западных областях дождь с переходом в мокрый снег и снег, на дорогах гололедица, в Карпатах — значительные осадки.

Температура ночью и днем — от +4 до -4, в Карпатах -2 -8 градусов.