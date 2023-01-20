Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против нашей страны, миллионы украинцев вынужденно уехали за границу.

У большинства людей, приезжающих за границу, возникает вопрос — как теперь звонить домой родным?

Украинцы покупают карточки местных мобильных операторов, не догадываясь о выгодных тарифных предложениях.

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Больше всего украинских беженцев сейчас в Польше, поэтому Факты ICTV решили разобраться, как звонить с польского номера на украинский и сколько это будет стоить.

Как звонить из Польши в Украину

На самом деле, все довольно просто. Позвонить из Польши домой можно с помощью специального кода Украины – +380, а затем набрать девять цифр номера.

Стоимость звонков из Польши в Украину и как выбрать мобильного оператора

Минута разговора стоит ориентировочно 2,5 злотых, это 21 грн. Из-за полномасштабной войны в Украине, польские операторы мобильной связи пошли навстречу украинцам и значительно уменьшили стоимость услуг.

В Польше есть только четыре полноценных мобильных оператора:

Orange;

Play;

Plus;

T-mobile.

Orange

Это лидер польского рынка. Украинцам, бежавшим от войны в Польшу, компания предоставляет бесплатные пакеты и снижает стоимость тарифов.

В течение первого месяца человек можно бесплатно звонить в пределах Польши. Также Orange предоставляет 100 минут для бесплатных звонков в Украину.

Чтобы воспользоваться бесплатными минутами, во время регистрации необходимо ввести код UKRAINA100. В целом сеть снизила цены на звонки в Украину более чем на 80%.

T-mobile

Это немецкий оператор, который давно работает на польском рынке. Компания тоже предоставляет украинцам определенные бонусы.

Например, T-mobile предлагает пользователям 100 минут для звонков по Польше. Кроме того, оператор отменил плату за роуминг для пользователей сим-карт T-Mobile в Украине.

Тарифных предложений здесь немало. Чтобы пользоваться всеми возможностями мобильной связи, можно купить стартовый пакет Bez limitów за 5 злотых (42 грн) или 30 злотых (255 грн).

Play

Данный мобильный оператор имеет более 14 млн абонентов, которым предлагает достаточно выгодные тарифы на подписной основе. Для украинцев тоже есть бесплатные пакеты.

Play предоставляет безлимитные звонки и смс, 120 минут для звонков в Польше и 10 ГБ интернета. Данное предложение действует в течение месяца после активации.

Plus

Здесь также есть бесплатные стартовые пакеты для украинцев. Каждая сим-карта содержит бесплатный 500-минутный пакет для звонков на украинские номера. Также дополнительно есть интернет — бесплатно 10 ГБ.

Карточки всех указанных мобильных операторов можно получить в пунктах приема беженцев, купить на заправках или в специализированных магазинах.

Независимо от места приобретения сим-карты, ее необходимо зарегистрировать. Это можно сделать в офисе мобильного оператора или онлайн. Для этого вам понадобится загранпаспорт или номер PESEL.