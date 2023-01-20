Киев возвращается к графикам: как будут выключить свет 20 января
20 января в Киеве действуют стабилизационные графики отключения света.
Однако накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что отключения электроэнергии по графику коснутся и светло-серых зон графика.
Чтобы ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света, начните вводить адрес на украинском языке.
Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по три-четыре часа.
Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.
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График отключения света в Киеве для группы 1
График отключения света в Киеве для группы 2
График отключения света в Киеве для группы 3
Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.
Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.
Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.
Источник: ДТЭК Киевские электросети