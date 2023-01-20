В Измаиле чиновник помогал готовить ракетный удар по речному порту — СБУ

В Одесской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностное лицо одного из предприятий Измаильского речного порта, завербованное представителем российских спецслужб.

Мужчина собирал и передавал врагу важную информацию о размещении подразделений Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры на территории города Измаил.

В первую очередь, приспешника врага интересовали локации электроподстанций, городских объектов энергетики, места базирования украинских блокпостов. Во время скрытого наблюдения он изучал их фортификационную оснастку, имеющееся вооружение и количество личного состава.

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Предатель передавал российским спецслужбам сведения о защите и особенностях деятельности местного речного порта. Также мужчина должен был передать разведданные своему куратору в виде электронных координат и фотоматериалов через анонимный Telegram-канал. Эту информацию захватчики должны использовать для серии прицельных ракетных ударов.

Однако СБУ сработало на опережение – своевременно разоблачило и задержало злоумышленника. У мужчины обнаружили мобильный телефон с доказательствами засекреченной переписки с врагом.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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