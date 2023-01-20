Как установить украинский язык на польских гаджетах — пошаговая инструкция
Сейчас в Польше находится более полутора миллионов украинцев, вынужденно бежавших от войны. Люди адаптируются к новым условиям жизни.
Следовательно, часто возникают разные вопросы, в частности, как на гаджетах изменить польский язык на украинский. Факты ICTV подготовили вам пошаговую инструкцию, как именно это сделать – на компьютере и телефоне.
Как изменить польский язык на клавиатуре компьютера
Нажмите левой клавишей мыши на значок языка в панели задач и выберите Языковые параметры, или зайдите в меню Пуск (start), откройте Настройки (ustawienia) и зайдите во Время и язык (czas i język).
В списке выберите нужный вам язык (dodaj język) и подождите минутку, пока компьютер не подгрузит изменения.
Если же вы хотите изменить язык интерфейса, выполните следующие шаги:
- Щелкните левой кнопкой мыши на значке языка в панели задач.
- Выберите Языковые параметры или зайдите в меню Пуск.
- Там откройте Настройки и зайдите во Время и язык.
- Слева выберите Регион и язык.
Там рядом с каждым языком есть надпись Доступный языковой пакет или Языковой пакет установлен.
Если у украинского языка написано Языковой пакет установлен — пропустите инструкцию по его загрузке и переходите к следующей инструкции:
- с правой стороны нажмите на нужный язык;
- на экране появится меню, найдите там Параметры;
- там найдите украинский язык и установите его.
Как изменить на смартфоне язык клавиатуры с польского на украинский
Чтобы изменить язык на клавиатуре смартфона:
- Выделите меню Настройки — Ustawienia.
- Далее перейдите к пункту Клавиатура (klawiatura).
- Коснитесь метки Добавить клавиатуру (dodaj klawiaturę) и выберите нужный язык из списка.
- Теперь добавленный язык можно использовать для ввода текста в любом приложении.
Помните, что некоторые функции системы могут отличаться в зависимости от ее версии. Подробную информацию можно найти на сайте производителя телефона.