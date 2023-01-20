Январь, 20 в 14:29

Сейчас в Польше находится более полутора миллионов украинцев, вынужденно бежавших от войны. Люди адаптируются к новым условиям жизни.

Следовательно, часто возникают разные вопросы, в частности, как на гаджетах изменить польский язык на украинский. Факты ICTV подготовили вам пошаговую инструкцию, как именно это сделать – на компьютере и телефоне.

Как изменить польский язык на клавиатуре компьютера

Нажмите левой клавишей мыши на значок языка в панели задач и выберите Языковые параметры, или зайдите в меню Пуск (start), откройте Настройки (ustawienia) и зайдите во Время и язык (czas i język).

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В списке выберите нужный вам язык (dodaj język) и подождите минутку, пока компьютер не подгрузит изменения.

Если же вы хотите изменить язык интерфейса, выполните следующие шаги:

Щелкните левой кнопкой мыши на значке языка в панели задач.

Выберите Языковые параметры или зайдите в меню Пуск.

Там откройте Настройки и зайдите во Время и язык.

Слева выберите Регион и язык.

Там рядом с каждым языком есть надпись Доступный языковой пакет или Языковой пакет установлен.

Если у украинского языка написано Языковой пакет установлен — пропустите инструкцию по его загрузке и переходите к следующей инструкции:

с правой стороны нажмите на нужный язык;

на экране появится меню, найдите там Параметры;

там найдите украинский язык и установите его.

Как изменить на смартфоне язык клавиатуры с польского на украинский

Чтобы изменить язык на клавиатуре смартфона:

Выделите меню Настройки — Ustawienia.

— Ustawienia. Далее перейдите к пункту Клавиатура (klawiatura).

(klawiatura). Коснитесь метки Добавить клавиатуру (dodaj klawiaturę) и выберите нужный язык из списка.

(dodaj klawiaturę) и выберите нужный язык из списка. Теперь добавленный язык можно использовать для ввода текста в любом приложении.

Помните, что некоторые функции системы могут отличаться в зависимости от ее версии. Подробную информацию можно найти на сайте производителя телефона.