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Факты / Україна / Общество

Как установить украинский язык на польских гаджетах — пошаговая инструкция

Наталья Жуковская, журналист Факты ICTV
Как установить украинский язык на польских гаджетах — пошаговая инструкция
Фото: Depositphotos

Сейчас в Польше находится более полутора миллионов украинцев, вынужденно бежавших от войны. Люди адаптируются к новым условиям жизни.

Следовательно, часто возникают разные вопросы, в частности, как на гаджетах изменить польский язык на украинский. Факты ICTV подготовили вам пошаговую инструкцию, как именно это сделать – на компьютере и телефоне.

Как изменить польский язык на клавиатуре компьютера

Нажмите левой клавишей мыши на значок языка в панели задач и выберите Языковые параметры, или зайдите в меню Пуск (start), откройте Настройки (ustawienia) и зайдите во Время и язык (czas i język).

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В списке выберите нужный вам язык (dodaj język) и подождите минутку, пока компьютер не подгрузит изменения.

Если же вы хотите изменить язык интерфейса, выполните следующие шаги:

  • Щелкните левой кнопкой мыши на значке языка в панели задач.
  • Выберите Языковые параметры или зайдите в меню Пуск.
  • Там откройте Настройки и зайдите во Время и язык.
  • Слева выберите Регион и язык.

Там рядом с каждым языком есть надпись Доступный языковой пакет или Языковой пакет установлен.

Если у украинского языка написано Языковой пакет установлен — пропустите инструкцию по его загрузке и переходите к следующей инструкции:

  • с правой стороны нажмите на нужный язык;
  • на экране появится меню, найдите там Параметры;
  • там найдите украинский язык и установите его.

Как изменить на смартфоне язык клавиатуры с польского на украинский

Чтобы изменить язык на клавиатуре смартфона:

  • Выделите меню Настройки — Ustawienia.
  • Далее перейдите к пункту Клавиатура (klawiatura).
  • Коснитесь метки Добавить клавиатуру (dodaj klawiaturę) и выберите нужный язык из списка.
  • Теперь добавленный язык можно использовать для ввода текста в любом приложении.

Помните, что некоторые функции системы могут отличаться в зависимости от ее версии. Подробную информацию можно найти на сайте производителя телефона.

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