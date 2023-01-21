Ледовая пробка на Десне под Броварами: сегодня снова возможны взрывы
На реке Десна вблизи Зазимья Броварского района образовался ледовый затор, который вызвал подъем уровня воды еще в двух селах — Пуховке и Рожнах.
По данным Киевской ОВА, подтоплено около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых товариществах.
Именно поэтому в ночь с 20 на 21 января саперы уже осуществили серию подрывов ледового затора в районе сел Погребы и Зазимье, чтобы предотвратить дальнейшее подтопление прибрежных зон. Взрывы могли слышать в Деснянском на Оболонском районах столицы.
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Однако полностью это не решило проблему, и сегодня работы по подрыву льда могут продолжить.
Жителей Броварского района предупреждают о звуках взрывов!
Фото: КОВА