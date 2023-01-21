Ледовая пробка на Десне под Броварами: сегодня снова возможны взрывы

Январь, 21 в 14:50

На реке Десна вблизи Зазимья Броварского района образовался ледовый затор, который вызвал подъем уровня воды еще в двух селах — Пуховке и Рожнах.

По данным Киевской ОВА, подтоплено около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых товариществах.

Именно поэтому в ночь с 20 на 21 января саперы уже осуществили серию подрывов ледового затора в районе сел Погребы и Зазимье, чтобы предотвратить дальнейшее подтопление прибрежных зон. Взрывы могли слышать в Деснянском на Оболонском районах столицы.

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Однако полностью это не решило проблему, и сегодня работы по подрыву льда могут продолжить.

Жителей Броварского района предупреждают о звуках взрывов!

Фото: КОВА