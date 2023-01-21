Январь, 21 в 12:25

В субботу, 21 января, как сообщают во Львовоблэнерго, действует график почасовых отключений, в частности, вероятно отсутствие электроэнергии во время Возможных отключений (белые клеточки графика).

Укрэнерго установило лимит потребления для Львова и области объемом 420,4 МВт с 00:00 до 7:00 и 462,7 МВт — с 7.00 до 00:00. Лимит составляет ориентировочно половину от потребности Львовщины.

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о графике для своего дома можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

Сейчас смотрят Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами: зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;

белый цвет – возможно отключение при необходимости. – Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго. Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго. В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать. Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей. Источник: Львовоблэнерго

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