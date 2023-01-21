Никаких прогнозов нового наступления, — Умеров опроверг новости о наступлении россиян

Январь, 21 в 11:15

Глава ФГИУ и участник переговорной группы Рустем Умеров опроверг новости о якобы новом наступлении России против Украины.

До этого американское издание Daily Beast опубликовало новость, в которой якобы Умеров отмечает о крупном наступлении в феврале с трех направлений. На своей странице в Facebook Рустем Умеров это опровергает.

— Никаких прогнозов и предсказаний во время разговора с изданием Daily Beast с моей стороны не было отмечено, — написал Умеров.

Издание Daily Beast исправило текст материала, в котором теперь указано, что Украина уже 10 месяцев под постоянной угрозой по разным направлениям.

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— Он (Умеров — ред.) отметил, что Украине угрожают по многим направлениям, но не уточнил, откуда именно, — говорится в материале издания.

Отметим, что новость о новом наступлении сразу подхватили и тиражируют российские пропагандисты и пророссийские Telegram-каналы.

Фото: Рустем Умеров