Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 22 января 2023
На 22 января диспетчером НЭК Укрэнерго доведен ночной лимит для области 244,26 МВт, дневной — 284 МВт.
В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики, отмечают в Прикарпатьеоблэнерго.
Ниже – ориентировочный график отключений на 22 января.
1 очередь:
Подочереди 1.1, 1.2
- с 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 — очереди будут с электроснабжением
- с 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 — очереди будут отключены
- с 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 — возможны отключения.
Подочереди 1.3, 1.4
- с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 — очереди будут с электроснабжением
- с 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 — очереди будут отключены
- с 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 — возможны отключения.
2 очередь:
Подочереди 2.1, 2.2
- с 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 — очереди будут с электроснабжением
- с 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 — очереди будут отключены
- с 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 — возможны отключения.
Подочереди 2.3, 2.4
- с 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 — очереди будут с электроснабжением
- с 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00 — очереди будут отключены
- с 02:00 до 03:00, с 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 — возможны отключения.
3 очередь:
Подочереди 3.1, 3.2
- с 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 — очереди будут с электроснабжением
- с 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 — очереди будут отключены
- с 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 23:00 — возможны отключения.
Подочереди 3.3, 3.4
- с 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 — очереди будут с электроснабжением
- с 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 — очереди будут отключены
- с 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 и 19:00 до 20:00 — возможны отключения.
Для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
Обесточенной подочередь 4.1 будет с 07:00 до 11:00 и 15:00 до 19:00, а подочередь 4.2 — с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпатьеобленерго