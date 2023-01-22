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Факты / Україна / Общество

Графики отключения света на Закарпатье 22 января

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
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22 января в Закарпатской области действуют графики отключения электроэнергии согласно лимитам НЭК Укрэнерго.

Почасовые отключения – это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

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Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 22 января 2023 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Графік для Закарпаття на 22 січня

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.

Источник: Закарпатьеоблэнерго

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