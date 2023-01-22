Январь, 22 в 10:41

22 января в Киеве действуют стабилизационные графики отключения света. Установленный Укрэнерго лимит потребления электроэнергии для столицы на сегодня: днем 985 МВт/ночью 627 МВт.

На днях гендиректор Yasno Сергей Коваленко отметил, что отключения электроэнергии по графику коснутся и светло-серых зон графика.

Чтобы ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света, начните вводить адрес на украинском языке.

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