Вручение повесток в военкомат: правила и права призывника
Вопрос вручения повесток в военкомат сегодня как никогда актуален. Однако процесс вручения повестки имеет свои определенные правила, урегулированные законодательством.
О правилах вручения повесток в военкомат 2022 узнавали Факты ICTV.
Как и где вручается повестка
Согласно постановлению Кабмина, оповещение граждан о призыве на службу осуществляется по приказу руководителей районных или городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
После приказа происходит вручение повестки военнообязанному.
Вручить ее могут работники военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки) или представители органов местного самоуправления.
— Как таковых правил вручения повесток нет. Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо. То есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центр комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки, — поясняет юрист Ростислав Кравец.
Впрочем, Кравец отмечает, что в законодательстве четко не определено место вручения повесток. Поэтому их могут выдать где угодно — дома, на работе, на улице и пр.
Кроме того, важно, чтобы повестка была вручена лично и подписана тем, кому она предназначена.
Бывают случаи, когда их получают жена, родители или соседи, если, например, военнообязанного не было дома.
Именно поэтому, если повестка была выдана не лично и на ней нет подписи, получатель может не являться в военкомат.
Если вас пригласили по телефону, вы тоже может не прийти. Наше законодательство не предусматривает вызов в военкомат по телефону, поэтому вы не обязаны появляться.
Стоит отметить, что никто не имеет права забирать вас силой. Если так случилось, что вас принудительно заставляют поехать в военкомат, вы имеете право вызвать полицию.
Можно ли отказаться от повестки
Да. Законодательство позволяет отказаться от повестки, если она заполнена с ошибками.
По словам юриста, этот документ обязательно должен содержать:
- ФИО;
- год рождения и адрес призывника;
- место работы;
- вид повестки;
- дату, время и адрес, когда и куда необходимо явиться;
- название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.
Во время личного вручения внимательно просмотрите повестку, перечитайте информацию. Если нашли погрешность, можете отказаться от подписания.
В таком случае сотрудник военкомата должен составить акт об отказе от получения.
Данный акт заключается в присутствии свидетелей, чтобы было подтверждение причины отказа от получения повестки.
Затем этот акт передают в центр комплектования. В отдельных случаях его могут направить в полицию.
Можно не прийти в военкомат после получения повестки
Если вы лично получили повестку и поставили подпись, вы обязаны появиться в указанном военкомате.
С вручением первой повестки вас не заберут сразу в зону активных боевых действий. Сначала вас поставят на учет и уточнят личные данные. Потом придет повестка, чтобы вы прошли медкомиссию.
Лишь после ее прохождения вас могут призвать на срочную службу.
— Если вы не явились по первой официальной повестке, на вас могут наложить административный штраф. Когда же вы прошли медицинскую комиссию и в дальнейшем не появляетесь в военкомат, уже может быть наложена уголовная ответственность за уклонение от прохождения военной службы, — предупредил юрист.
Кравец добавляет, что уголовная ответственность налагается исключительно после прохождения медкомиссии, если призывник не явился в военкомат на следующую повестку.
В общем, есть четыре типа повесток:
- первая — прийти, чтобы встать на учет;
- вторая — прохождение медкомиссии;
- третья — призыв на срочную службу;
- четвертая — для отправки в армию.