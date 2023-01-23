Январь, 23 в 17:27

В 2023 году мужчинам-морякам призывного возраста разрешено выезжать за границу. Впрочем, пересечь ее смогут не все категории моряков.

Факты ICTV спросили у эксперта и выяснили, кто из украинских моряков может выехать за границу в 2023 году и какие документы понадобятся.

Выезд моряков в 2023 году: кто может пересекать границу

— В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №992 от 02.09.2022, Правила пересечения границы дополнены пунктом 2¹², который определяет порядок пересечения государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах в период действия на территории Украины военного положения, — рассказывает управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и партнеры Максим Боярчуков.

Пункт 2¹² Правил пересечения границы определяет три категории лиц, которые могут пересечь государственную границу:

Сейчас смотрят

курсанты учебных заведений;

лица, которые едут для работы на судах в составе экипажей судов, осуществляющих рейсы в/из морских портов Украины;

другие лица, направляющиеся для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей.

Что необходимо для пересечения границы 2023

Эксперт отмечает, что для пересечения государственной границы курсанты учебных заведений должны предоставить на посту Госпогранслужбы следующие документы:

удостоверение личности моряка;

справку от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного, городского территориального центра комплектования и социальной поддержки;

разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего военкомата, где лицо состоит на воинском учете.

Также Боярчуков указывает необходимые документы для лиц, которые направляются для работы на судах в составе экипажа судов, совершающих рейсы в/из морских портов Украины. Для пересечения границы им необходимо предоставить следующий пакет документов:

удостоверение личности моряка;

судовую роль (список лиц судового экипажа) (crew list);

подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов;

Другим лицам, направляющимся для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов, для пересечения государственной границы необходимо предоставить:

удостоверение личности моряка;

подтверждение от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов;

военно-учетные документы с соответствующими отметками военкомата;

трудовой договор для работы на судне или письмо от судовладельца о намерении заключить с гражданином Украины такой трудовой договор;

разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего военкомата, где лицо состоит на воинском учете.

Эксперт кратко напоминает правила получения каждого из вышеуказанных документов.

Удостоверение личности моряка:

Порядок оформления, выдачи и обмена, изъятия, возвращения государству и уничтожения удостоверения личности моряка утверждены постановлением Кабинета министров Украины №441 от 26.06.2015 Об удостоверениях личности моряка.

Оформление удостоверения осуществляют капитаны морских портов во взаимодействии с Морской администрацией, Главным вычислительным центром Единого государственного демографического реестра и Государственным центром персонализации документов государственного предприятия Полиграфический комбинат Украина по изготовлению документов.

Перечень документов, необходимых для оформления удостоверения, определен в пункте 9 упомянутого порядка.

В соответствии с пунктом 20 Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины №1487 от 30.12.2022, военно-учетными документами являются:

для призывников — удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов — военный билет.

Получение подтверждения от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов возможно с помощью личного кабинета на официальном сайте Администрации судоходства.

Разрешение на выезд с места жительства от руководителя соответствующего военкомата, где лицо состоит на воинском учете:

— Обращение в военкомат за разрешением на выезд с места жительства необходимо произвести в течение 7 дней со дня получения подтверждения от Администрации судоходства о получении копий образовательных и квалификационных документов, — отмечает эксперт.

Юридически в конце 2022 года был закреплен механизм, по которому мужчины-моряки смогут выехать за границу в 2023 году. Но прогнозы относительно реальной действенности механизма выезда за границу мужчин-моряков являются более чем сдержанными.