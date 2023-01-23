Январь, 23 в 13:38

В Украине действует запрет на выезд мужчин за границу. Такое решение было принято в первый день полномасштабной войны — 24 февраля 2022 года.

Соответственно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут свободно пересекать границу. Впрочем, у каждого правила есть исключения.

Так, законодательством определены отдельные категории лиц, которые имеют право выезжать за границу даже во время действия военного положения.

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Факты ICTV узнавали, может ли пересекать границу мужчина, который является отцом трех и более детей, в том числе от различных браков.

Многодетный отец и пересечение границы 2023

Управляющий партнер юридической компании Максим Боярчуков и Партнеры Максим Боярчуков отмечает, что в соответствии с абзацем 4 части 1 статьи 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Соответственно, многодетного отца не могут мобилизовать и забрать на фронт.

— Таким образом, в контексте пункта 26 Правил пересечения границы, мужчина, являющийся отцом трех и более детей, в том числе от различных браков, не относится к исключению и имеет право пересекать государственную границу, — отмечает Боярчуков.

Боярчуков также отмечает, что согласно содержанию абзаца 4 части 1 статьи 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации определяющим фактором в такой ситуации является не отцовство, а именно содержание детей.

Какие документы понадобятся для пересечения границы

— Поскольку мужчина должен подтвердить, что он содержит детей, то должен предоставить соответствующие документы. Документы, подтверждающие факт содержания детей могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Такими документами могут быть как свидетельства о рождении детей, так и соответствующие судебные решения, — отмечает эксперт.

Эксперт добавляет, что для пересечения границы необходимо иметь:

свидетельства о рождении;

свидетельство о браке;

решение суда о расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи.

Можно также показать нотариально заверенные копии.

Что же касается мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет, то им тоже разрешено выезжать за границу.

В таком случае пограничникам надо показать: