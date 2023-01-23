Январь, 23 в 8:25

В понедельник, 23 января, как сообщают во Львовоблэнерго, действует график почасовых отключений, в частности, вероятно отсутствие электроэнергии во время Возможных отключений (белые клеточки графика).

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о графике для своего дома можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

Сейчас смотрят зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;

белый цвет – возможно отключение при необходимости. – Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго. Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго. В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать. Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей. Источник: Львовоблэнерго

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter