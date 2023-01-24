Январь, 24 в 19:03

С началом полномасштабной войны в Украине была объявлена всеобщая мобилизация и введено военное положение. Соответственно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие проблем со здоровьем, могут быть призваны на военную службу.

В то же время законодательством определен перечень лиц, которые не могут быть мобилизованы даже в период военного положения. Они могут свободно пересекать границу при наличии соответствующих документов.

Факты ICTV узнавали, могут ли мобилизовать человека, осуществляющего уход за лицом с инвалидностью I или II группы, и что делать, если пришла повестка.

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Уход за лицом с инвалидностью I или II группы: могут ли вас мобилизовать

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко уверяет, что людей, которые ухаживают за лицом с инвалидностью І или II группы, не могут мобилизовать.

— В соответствии со ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые имеют жену (мужа) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) среди лиц с инвалидностью I или II группы, — отмечает адвокат.

Однако Екатерина Анищенко говорит, что ей извесны случаи, когда работники военкоматов пренебрегают предписаниями закона и не принимают документы, которые подтверждают факт наличия инвалидности у близких родственников военнообязанного.

— В таком случае советую направлять заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с соответствующими документами на адрес военкомата ценным письмом с описью вложения Укрпочтой и пытаться сдать под роспись через канцелярию военкомата, — советует адвокат.

Какие документы могут подтвердить уход за лицом с инвалидностью І или II группы

По словам Екатерины Анищенко, документами в подтверждение осуществления ухода за лицом с инвалидностью І или II группы являются:

справка (ее нотариально заверенная копия) МСЭК о наличии группы инвалидности у лица;

документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие родственные связи с лицом, за которым осуществляется уход: свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т. д;

не лишним будет документ, подтверждающий совместное место проживания. Например, Акт установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (мужа) или документ (удостоверение, справки) о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход (для опекунов).

Если пришла повестка: что делать

— В случае получения повестки вам необходимо в назначенное время явиться в военкомат, однако при себе, кроме военного билета и повестки, рекомендую иметь заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с соответствующими документами в подтверждение того, что вы ухаживаете за лицом с инвалидностью, — советует адвокат.

Такое заявление следует написать в двух экземплярах: один (с приложениями к нему сдаем в канцелярию военкомата), а на другом (это ваш экземпляр) — получаем отметку лица, работника военкомата, о получении заявления от вас.

— Если у вас отказываются принять заявление, вы должны в тот же день направить его Укрпочтой ценным письмом с описью вложения на адрес военкомата, — добавляет Анищенко.

После явки в военкомат с целью уточнения учетных данных вам выдадут направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).