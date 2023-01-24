Январь, 24 в 9:03

На 24 января диспетчером НЭК Укрэнерго доказаны следующие лимиты потребления электроэнергии.

В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики, отмечают в Прикарпатьеоблэнерго.

Ниже – ориентировочный график отключений на 24 января.

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1 очередь:

Подочередь 1.1, 1.2

с 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения

Подочередь 1.3, 1.4

с 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением

с 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения

2 очередь

Подочередь 2.1, 2.2

с 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

с 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Подочередь 2.3, 2.4

с 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

с 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 02:00 до 03:00, с 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – возможны отключения

3 очередь

Подочередь 3.1, 3.2

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

с 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 и с 19:00 до 20:00 — возможны отключения

Подочередь 3.3, 3.4

с 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, с 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

с 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены

с 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 и 22:00 до 23:00 — возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная очередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00.

Обесточенная очередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и 17:00 до 21:00.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпатьеобленерго