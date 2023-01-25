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Факты / Україна / Общество

Денежная помощь семьям во время войны Ukrainely: как зарегистрироваться и получить средства

Анна Голишевская, Редактор сайта
Допомога
Фото: Unsplash

Ukrainely – это проект, призванный помогать украинцам. Люди со всего мира могут поддерживать Ukrainely своими донатами, благодаря которым активисты помогают нуждающимся.

Все пожертвования можно сделать только в криптовалюте. Команда проекта обрабатывает заявления о помощи, проверяет их и после утверждения перечисляет средства тем людям, которым это необходимо.

Кто может получить помощь от Ukrainely

Украинцы, находящиеся в Украине и нуждающиеся в помощи, могут подать заявление. Сумму помощи определяете вы сами, однако команда проекта может согласовать только часть из них.

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Приоритетом являются семьи с детьми, но если у вас нет детей и нужна помощь, вы все равно можете подать заявление. Кроме этого, помощь оказывают следующим категориям людей:

  • беженцам, вынужденно покинувшим свое жилье;
  • военным ВСУ;
  • теробороне.

Можно ли получить помощь несколько раз подряд

Ukrainely хочет помочь как можно большему числу людей. Поэтому если вы уже получили помощь в одном из проектов, новая заявка рассматриваться не будет.

Если у проекта есть средства,  вы получите перевод на вашу банковскую карту в течение дня в гривне согласно текущему курсу UAH/USD. Сумма пособия может быть разделена на несколько частей.

Ukrainely денежная помощь: как зарегистрироваться семьям, пострадавшим от войны

  1. Зайдите на сайт и укажите в анкете ФИО, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона.
  2. После этого укажите количество взрослых в вашей семье, включая себя. Количество детей также важно добавить.
  3. Укажите хотя бы один адрес вашей страницы в соцсетях.
  4. Подробно опишите вашу ситуацию, почему вам нужна денежная помощь и как собираетесь использовать средства.
  5. Загрузите две фотографии: ваш портрет и семейное фото.
  6. Выберите сумму пособия в долларах, которую вы рассчитываете получить.
  7. Укажите номер вашей гривневой банковской карты и отправьте анкету.

Ukrainely денежная помощь: как зарегистрироваться беженцам

  1. Зайдите на сайт и выберите раздел Помощь беженцам.
  2. В анкете укажите ФИО, дату рождения, почту, телефон, город, количество людей, с которыми сейчас проживаете.
  3. Разместите ссылки на соцсети и опишите вашу ситуацию. Укажите, почему вам нужна денежная помощь в настоящее время.
  4. Напишите, где вы жили до 24 февраля.
  5. Также необходимо добавить фото и номер карты.

Как получить денежную помощь от Ukrainely ВСУ и ТрО

  1. Для начала вам тоже нужно указать свое ФИО, электронный адрес, телефон, карточку, дату рождения, почту и ссылки на соцсети.
  2. Заполните анкету.
  3. Расскажите, для каких именно нужд ВСУ или ТрО вам нужны средства (для покупки тепловизора, машины или др.).
  4. Разместите фото и укажите необходимую сумму.
  5. Отправьте заявку и ждите ответа от организации.
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