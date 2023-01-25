Январь, 24 в 22:18

Ukrainely – это проект, призванный помогать украинцам. Люди со всего мира могут поддерживать Ukrainely своими донатами, благодаря которым активисты помогают нуждающимся.

Все пожертвования можно сделать только в криптовалюте. Команда проекта обрабатывает заявления о помощи, проверяет их и после утверждения перечисляет средства тем людям, которым это необходимо.

Кто может получить помощь от Ukrainely

Украинцы, находящиеся в Украине и нуждающиеся в помощи, могут подать заявление. Сумму помощи определяете вы сами, однако команда проекта может согласовать только часть из них.

Сейчас смотрят Приоритетом являются семьи с детьми, но если у вас нет детей и нужна помощь, вы все равно можете подать заявление. Кроме этого, помощь оказывают следующим категориям людей: беженцам, вынужденно покинувшим свое жилье;

военным ВСУ;

теробороне. Можно ли получить помощь несколько раз подряд Ukrainely хочет помочь как можно большему числу людей. Поэтому если вы уже получили помощь в одном из проектов, новая заявка рассматриваться не будет. Если у проекта есть средства, вы получите перевод на вашу банковскую карту в течение дня в гривне согласно текущему курсу UAH/USD. Сумма пособия может быть разделена на несколько частей. Ukrainely денежная помощь: как зарегистрироваться семьям, пострадавшим от войны Зайдите на сайт и укажите в анкете ФИО, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона. После этого укажите количество взрослых в вашей семье, включая себя. Количество детей также важно добавить. Укажите хотя бы один адрес вашей страницы в соцсетях. Подробно опишите вашу ситуацию, почему вам нужна денежная помощь и как собираетесь использовать средства. Загрузите две фотографии: ваш портрет и семейное фото. Выберите сумму пособия в долларах, которую вы рассчитываете получить. Укажите номер вашей гривневой банковской карты и отправьте анкету. Ukrainely денежная помощь: как зарегистрироваться беженцам Зайдите на сайт и выберите раздел Помощь беженцам. В анкете укажите ФИО, дату рождения, почту, телефон, город, количество людей, с которыми сейчас проживаете. Разместите ссылки на соцсети и опишите вашу ситуацию. Укажите, почему вам нужна денежная помощь в настоящее время. Напишите, где вы жили до 24 февраля. Также необходимо добавить фото и номер карты. Как получить денежную помощь от Ukrainely ВСУ и ТрО Для начала вам тоже нужно указать свое ФИО, электронный адрес, телефон, карточку, дату рождения, почту и ссылки на соцсети. Заполните анкету. Расскажите, для каких именно нужд ВСУ или ТрО вам нужны средства (для покупки тепловизора, машины или др.). Разместите фото и укажите необходимую сумму. Отправьте заявку и ждите ответа от организации. Читайте Денежная помощь во время войны: какие государственные и международные выплаты могут получить украинцы

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